Miss Universo revela la enfermedad que padece tras ser criticada por su aumento de peso Harnaaz Kaur Sandhu tuvo que salir a aclarar los rumores y a demostrar una vez más que cualquier persona es propensa a sufrir cualquier tipo de enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harnaaz Kaur Sandhu Harnaaz Kaur Sandhu | Credit: Jamie McCarthy/Getty Images En un momento de su carrera Harnaaz Kaur Sandhu fue muy criticada por su extrema delgadez, y ahora muchos la han señalado por el aumento de peso que ha experimentado la actual Miss Universo. Por eso la modelo de la India tuvo que salir a aclarar los rumores y a demostrar una vez más que cualquier persona es propensa a sufrir cualquier tipo de enfermedad, incluso las reinas de belleza. "Alrededor del 10-30 por ciento de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Gracias por entender", dijo Harnaaz en Twitter. Un día antes de esta confesión, la Miss Universo había escrito en esa misma red social una aclaración tras los comentarios sobre su aspecto físico, que fueron en aumento luego de su participación en la Lakmé Fashion Week. "La forma de tu mente es más importante que la forma de tu cuerpo", escribió también en Twitter. En declaraciones a PTI Harnaaz dijo que sufre de enfermedad celíaca, una reacción inmune al comer gluten, proteína que se encuentra en alimentos como el trigo, la cebada y el centeno. "Soy una de esas personas a las que primero le molestaron diciendo 'estás demasiado flaca' y ahora me intimidan diciendo 'estás gorda'. Nadie sabe de mi enfermedad celíaca. Que no puedo comer harina de trigo y muchas otras cosas", confesó. También se refirió a los cambios que ha experimentado su cuerpo al moverse de una ciudad a otra. "Cuando vas a un pueblo, ves cambios en tu cuerpo. Y fui a Nueva York por primera vez… Es un mundo completamente diferente", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy alguien que cree en la positividad corporal y una de las Miss Universos por primera vez está pasando por eso. En la plataforma de Miss Universo, hablamos sobre el empoderamiento de las mujeres, la feminidad y la positividad corporal. Y si voy a a través de eso… Sé que hay muchas personas que me están trolleando y está bien porque esa es su mentalidad, sus estigmas, pero hay muchas otras personas que son troleadas todos los días, independientemente de su Miss Universo o no. Los estoy empoderando haciéndoles sentir que si yo me siento hermosa, tú también lo eres", aseguró la joven.

