Miss Universo: así es Swe Zin Htet, su primera concursante abiertamente gay Así es Swe Zin Htet la Miss de Myanmar, que se ha convertido en primera concursante abiertamente gay del certamen. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece increíble que aunque Miss Universo ha visto desfilar por sus escenarios a todo tipo de participantes -incluyendo el histórico paso de su primera Miss transgénero- en toda la historia del certamen nunca había concursado una reina de belleza abiertamente gay. Pero eso ha cambiado y justo en la edición 2019 del certamen vimos desfilar a Swe Zin Htet, la reina de belleza de Myanmar que ha hecho historia al salir del armario para días antes de concurso para convertirse en su primera participante abiertamente lesbiana. “Quiero decirle al mundo que acepte a la comunidad LGBTQ+ y su derecho de elegir su propio camino y a perseguir la felicidad”, exclamó la chica -conocida entre sus fans como “Superman”- al blog de Miss Universo Missosology. “Nosotros siempre deberíamos promover la libertad de elegir y promover la igualdad”, continuó la bella chica de 21 años. Embed from Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Increíblemente tuvo que ser una mujer nacida en dicha nación del continente asiático quien pusiera el ejemplo: en Myanmar el matrimonio entre personas del mismo sexo no ha sido legalizado. Incluso, todos aquellos que sostengan relaciones íntimas con una persona del mismo sexo enfrentan “sentencias de entre 10 años y cárcel perpetua”, según indican las layes del país. Durante su participación en el certamen, celebrado en Atlanta, Goergia, Htet explicó a People que ella sintió atracción física por personas de su mismo género desde los 15 años, aproximadamente. Aceptarse a sí misma “fue un poco difícil”, explicó. “Pero después de un tiempo sentí que era lesbiana y como que lo acepté”. Lo mismo ocurrió con sus padres. “Al principio estaban enojados, ellos no me aceptaban”, explicó la señorita. “Pero después cuando supieron más sobre la comunidad LGBTQ ellos comenzaron a aceptarme”. Advertisement

