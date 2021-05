Así luce Miss Universo 2021 sin gota de maquillaje y sin filtros Andrea Meza se coronó como Miss Universo 2021. Así luce el rostro de la mexicana de 26 años sin gota de maquillaje y sin filtros. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Andrea Meza se coronó ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2021 la noche del pasado domingo. Ataviada con un despampanante vestido rojo del diseñador michoacano Ivis Lenin, la joven de 26 años y 1.82 metros de estatura, cautivó al público con su belleza, porte e inteligencia. Oriunda de Chihuahua, México, Meza era una de las favoritas para ganar la edición número 69 del certamen de belleza. Cabe recalcar que Andrea es la tercera mexicana en llevarse el reconocimiento. La mujer más bella del universo luce increíble sin gota de maquillaje. Para muestra, las fotografías que Andrea ha compartido en su popular cuenta de Instagram - que ya cuenta con más de un millón de seguidores - y donde muestra su rostro al natural. Miss Universo, Andrea Maza, sin maquillaje En una de las imágenes, vamos a Meza modelando su línea de ropa deportiva. "Es un proyecto que me emociona mucho pues amo el deporte y sé lo importante que es sentirme cómoda entrenando y verme bien", escribió en el post que compartió en el 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actual Miss Universo habla dos idiomas, es ingeniera de software y es aficionada a los deportes, sobre todo la natación. En una foto que compartió en sus redes, se mostró en traje de baño y cero maquillaje. "Nadar es uno de los deportes más completos". Las respuestas de Andrea Meza en Miss Universo Además de su despampanante belleza y porte, Andrea sobresalió en el concurso Miss Universo con sus acertadas respuestas. "¿Si fueras el líder de tu país como hubieras llevado el COVID-19?", le preguntó un miembro del jurado, a lo que respondió: "Creo que no existe una forma correcta de llevar ese problema, pero lo que hubiera hecho era una cuarentena desde el principio para cuidar de todas las vidas". Miss Mexico Miss universo Andrea Meza Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Durante la ronda final, Andrea explicó que la belleza va más allá de lo físico, también es espiritual. "Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, que al igual ha avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica sólo en cómo nos vemos, sino en el espíritu. No permitan que nadie les diga que no tienen valor".

