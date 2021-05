¿Quién es el famoso tiktokero con el que sale la nueva Miss Universo? La mexicana Andrea Meza admite que se han visto y llevan "hablando por un tiempo". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de coronarse como la mujer más bella del mundo, la nueva Miss Universo Andrea Meza no ha parado de responder preguntas sobre el estado de su corazón. Sin dar muchas pistas, la mexicana pareció confirmar en unas declaraciones las sospechas de que hay algo más entre ella y el tiktokero Ryan Anthony. "Es una pregunta muy complicada", confesó Meza sonrojada en Al rojo vivo (Telemundo) al mencionarle al joven estadounidense. "Nos conocimos por las redes sociales, hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y pues hemos estado saliendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién es el afortunado que parece haber despertado el interés de la Miss Universo? Anthony es amante de la cultura mexicana que se destaca en la plataforma social por su incansable esfuerzo y desempeño a la hora de aprender el idioma de Cervantes. Miss Universe Andrea Meza y Ryan Antonio Credit: Instagram/@yoryanantonio Ryan tradujo su segundo nombre al español para hacerse llamar Antonio y que se hizo conocido, entre otras cosas, por sus graciosos vídeos replicando dramáticas escenas de telenovelas. Residente de la Florida, Ryan no es un desconocido para las cámaras de televisión. Tras descubrir sus imitaciones de melodramas como Enemigo íntimo 2 y La suerte de Loli, Telemundo lo tuvo como invitado y corresponsal del programa En casa con Telemundo. Pero quizá su trabajo más significativo hasta el momento, sea su conducción durante el certamen de Miss Universo, desde donde pudo apoyar a su Meza. "Bien, pero para la próxima, yo me pongo la corona", escribió el joven junto a una foto al lado de Andrea en su cuenta de Instagram. Ryan Antonio Ryan Antonio | Credit: Instagram/@yoryanantonio Pero quizá su trabajo más significativo hasta el momento, sea su conducción durante el certamen de Miss Universo, desde donde pudo apoyar a su Meza. "Bien, pero para la próxima, yo me pongo la corona", escribió el joven junto a una foto al lado de Andrea en su cuenta de Instagram. Al ver a Andrea vestida de novia en una foto, sus admiradores empezaron a especular – y preguntar – sobre una posible boda a la vista. Tranquilos chicos, que las imágenes de la Miss Universo portando un espectacular traje blanco, solo son para una campaña publicitaria.

