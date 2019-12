¡Wow, así luce la nueva Miss Universo sin gota de maquillaje! Hay que tener valor para mostrarse al mundo sin maquillaje o simplemente ser naturalmente bella como la nueva Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay que tener valor para mostrarse al mundo sin maquillaje o simplemente ser naturalmente bella como Zozibini Tunzi. La representante de Sudáfrica, quien fue coronada el pasado domingo como la mujer más bella del universo, publicó una imagen en las redes sociales en la que aparece sin gota de maquillaje. “Mi deseo para cada mujer [es que] tengan el valor de mostrarse tal como son. Tus imperfecciones son las que te hacen perfecta. Hazle un favor al mundo y atrévete a mostrarte en todo tu maravilloso esplendor”, escribió Tunzi en el pie de la fotografía días antes de coronarse Miss Universo 2019. Image zoom Image zoom No es la primera vez que la joven de 26 años se deja ver al natural. A principios de octubre, Tunzi publicó una imagen recostada sobre su cama “recuperándose de una gripa”. Después de una emocionante final en la que quedaron como finalistas las representantes de México, Sudáfrica y Puerto Rico, Zozibini Tunzi se llevó finalmente la corona como la mujer más hermosa del universo. Image zoom En una de las últimas rondas de preguntas, las tres demostraron estar a la altura de la corona. Mientras a la pregunta de qué era lo más importante que las jovencitas deberían aprender, la representante de México, Sofía Aragón, habló de que supieran que todo en las redes era mentira; mientras que la representante de Puerto Rico, Madison Anderson, pidió que celebraran su originalidad, porque nunca sabían a quién estaban inspirando; a su vez, la elegante y estilizada representante de Sudáfrica habló de liderazgo y de la importancia del empoderamiento de las mujeres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante una rueda de prensa posterior al evento, Tunzi expresó que “la sociedad ha sido programada durante mucho tiempo para que no viera la belleza de manera negra. Pero ahora estamos entrando en una época en la que finalmente las mujeres como yo pueden saber por fin que son hermosas”. Image zoom Zozibini Tunzi “Para mí, estar hoy aquí coronada como Miss Universo con el pelo y la piel que tengo es algo realmente mágico, y espero que llegue a cada niño que crezca del modo que yo crecí. Va más allá de la belleza: se trata de romper límites y hacer cosas que te habían dicho antes que nunca podrías hacer”, agregó. Advertisement

