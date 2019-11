¡Estas son las candidatas latinas que podrían llevarse la corona de Miss Universo 2019! By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Conoce a las bellas candidatas que van rumbo a la corona en el certamen de Miss Universo 2019 este 8 de diciembre por Telemundo. Empezar galería Paraguay Image zoom Ketlin Lotterman 1 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Argentina Image zoom Mariana Varela 2 de 14 Applications Ver Todo Nicaragua Image zoom Inés López 3 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Ecuador Image zoom Cristina Hidalgo 4 de 14 Applications Ver Todo El Salvador Image zoom Zuleyka Soler 5 de 14 Applications Ver Todo República Dominicana Image zoom Cauvid Daly 6 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Costa Rica Image zoom Paola Chacón 7 de 14 Applications Ver Todo Chile Image zoom Geraldine González 8 de 14 Applications Ver Todo Brasil Image zoom Julia Horta 9 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Colombia Image zoom Gabriela Tafur 10 de 14 Applications Ver Todo México Image zoom Sofía Aragon 11 de 14 Applications Ver Todo Panamá Image zoom Mehr Eliezer 12 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Bolivia Image zoom Fabiana Hurtado 13 de 14 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

