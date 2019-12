Miss Universo: Steve Harvey hace chiste sobre el "cartel" de Colombia y cae como una bomba Steve Harvey, conductor del certamen de Miss Universo, le soltó un chiste sobre el "cartel" a Miss Colombia que cayó como una bomba. ¿Has visto el video? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado cuatro años desde que Steve Harvey, el anfitrión de Miss Universo, cometiera un histórico error al otorgale equivocadamente el título de ganadora a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez. Y por increíble que parezca, el incidente sigue siendo una espinita en el zapato del conductor, quien en la final de Miss Universo 2019, celebrada anoche en Atlanta, intentó resarcirse nuevamente haciendo un chiste sobre Colombia que desafortunadamente cayó como una bomba. Todo comenzó cuando Harvey llamó a las 20 finalistas del certamen, entre las que figuraba Miss Colombia 2019: Gabriela Tafur. Cuando ella llegó al escenario preguntó bromista: “¿Lo leíste correctamente? ¿Me regreso? ¡Dime qué hacer!”. Tras un breve momento de risas Tafur concluyó diciendo: “Te perdonamos, no te apures”. Pero Harvey no se quedó callado y respondió: “Tú me habrás perdonado, pero el cartel no. Ellos no lo están manejando de la misma manera”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video del intercambio entre ambos se hizo viral y lógicamente las redes no perdonaron. “Fue un momento bochornoso y si los carteles todavía fueran algo importante en Colombia, ¿debería estar bromeando al respecto? Esto está mal y él hizo un trabajo pésimo en general”, fustigó una usuaria de Twitter. “¿Por qué echar mano de lo que más le duele a los colombianos? Esto es sumamente irrespetuoso”, comentó alguien más en uno de decenas de tuits denunciando el comentario. La final de Miss Universo 2019 se llevó a cabo este domingo 8 de diciembre en Atlanta, Georgia, y ahí se coronó a la sudafricana Zozibini Tunzi como su flamante reina. Advertisement

