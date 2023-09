Miss República Dominicana Mariana Downing, ex de Marc Anthony, responde a críticas por no hablar bien español Mariana Downing, la nueva Miss República Dominicana, ha sido criticada por no haber nacido en ese país ni hablar bien español. Así responde ella a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Downing, la nueva Miss República Dominicana, ha sido el blanco de críticas por no haber nacido en ese país y por no hablar bien español. La top model y actriz, quien fue exnovia del cantante Marc Anthony, se defendió de sus detractores, asegurando que ella sí es dominicana. La joven, que va rumbo al certamen de Miss Universo, nació en Estados Unidos, y es de padre británico y madre dominicana. Su respuesta en el certamen de Miss República Dominicana fue en inglés aunque el certamen fue celebrado en Quisqueya. "El idioma que domino es inglés y cuando me expreso quiero expresarme inteligente", dijo a Al Rojo Vivo (Telemundo). "Podría representar también el Reino Unido o los Estados Unidos, pero yo quería representar a República Dominicana", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Downing, de 27 años, defendió su corona. "Yo soy dominicana de sangre, mi mamá es de Cotui, y lo siento en mis raíces", añadió, argumentando que los hijos de dominicanos también "tenemos derecho de representar a nuestro país". Mariana Downing Mariana Downing | Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for Dior Mariana Downing vivió un romance con el salsero Marc Anthony en el 2018, cuando ella tenía solo 21 años, y asistió con él a varios eventos públicos, celebrando juntos un Fin de Año en la República Dominicana. Mariana Downing Marc Anthony La joven —que estudia filosofía y ciencias políticas en la universidad— ha modelado para reconocidas marcas como Chanel y Calvin Klein. ¿Se convertirá en la nueva Miss Universo?

