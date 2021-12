Miss Paraguay, Nadia Ferreira, rompe el silencio y habla de la polémica con Adamari López Contrario a todo lo que se dijo estos días, la finalista de Miss Universo defendió a la conductora y aclaró el malentendido con estas sinceras palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo se aclara con el tiempo y las cosas se ponen en su sitio. Después de unos días de polémica, Nadia Ferreira, Miss Paraguay, rompe el silencio y aclara el malentendido con Adamari López tras hacer un supuesto comentario poco favorecer sobre ella. Nada que ver. Ha sido la propia modelo quien ha defendido a la conductora y dejado claro que en ningún momento hizo esas declaraciones ni habló negativamente sobre ella. En una entrevista al canal Trece recogida en las redes sociales, la bella finalista que rozó el título de Miss Universo, sacó a todos de dudas y confirmó lo que Adamari siempre sostuvo: jamás hubo una falta de respeto. "Te cuento que yo estuve en comunicación con ella, en ningún momento se refirió a mí sino que más bien estuvo hablando en general de qué es lo que estaban evaluando, pero en ningún momento estuvo hablando de mí en específico. Super bien con Adamari, no hay ningún problema", dijo con una gran sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una contestación que coincide con lo expuesto por la puertorriqueña en su programa Hoy día el miércoles donde negaba todo lo que se había dicho sobre ella. Entre otras cosas, que la que fuera jurado del certamen había discriminado a la concursante. Adamari López y Nadia Ferreira Adamari López y Nadia Ferreira | Credit: Foto de Nadia: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images Foto de Adamari: Photo by John Parra/Getty Images En absoluto. A primera hora de este jueves era la también actriz quien compartía este pedacito de entrevista donde Nadia cuenta toda la verdad y zanja así una historia sacada de la nada.

