Miss Mundo Puerto Rico revela los 'arreglitos' que se hizo con la ayuda de un cirujano “La cirugía plástica siempre me ha encantado”, confesó Aryam Díaz Rosado al revelar los resultados de su aumento de pecho y operación de orejas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A siete meses de haber sido coronada como Miss Mundo Puerto Rico, la bella Aryam Díaz Rosado ha decido pasar por el quirófano para hacerse unos arreglitos en su de por sí impactante fisonomía. "La cirugía plástica siempre me ha encantado; puede mejorarse la autoestima de una persona y sacar la mejor versión de cada una de nosotras", declaró al diario local El Nuevo Día la joven de 22 años originaria de el municipio de El Naranjito, al explicar el porqué de las operaciones a las que se sometió. La también modelo, quien se alista para participar en la próxima edición del certamen de Miss Mundo —a celebrarse el 16 de diciembre próximo en San Juan Puerto Rico— contó a dicho medio que fue el doctor Luis Rodríguez Terry quien se encargó de realizarle una otoplastia y un aumento de busto. "La recuperación fue más rápida de lo que esperaba. Los primeros dos días fueron los más fuerte, pero con los medicamentos indicados no es algo que no puedes superar. Luego fui mejorando y estoy encantada con el resultado. Quedó mejor de lo que imaginaba", aseguró la chica sobre dichos procedimientos. Aryam Díaz Rosado fue coronada como Miss Mundo Puerto Rico en abril pasado: Aryam Díaz Rosado Miss Mundo Puerto Rico Credit: IG/arymarie2 Aryam Díaz mostrando su impactante fisonomía en un post publicado en redes sociales hace un par de días: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la cirugía de sus orejas el cirujano explicó que la anfitriona del 70 certamen de Miss Mundo tenía "una pequeña asimetría" y que para se viera más bonita con "el pelo recogido" le habían ayudado a echar "la parte superior de la oreja hacia atrás". La chica se suma así a la creciente ola de celebridades —como el diseñador Mac Jacobs— que han hablado sin tapujos y abiertamente sobre sus cirugías plásticas, en el caso de este último, para intentar eliminar el estigma que existe respecto al tema, según él mismo ha declarado en múltiples ocasiones. La final de Miss Mundo 2021 se celebrará el 16 de diciembre próximo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

