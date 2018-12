De Miss Moscú a reina de verdad: esta modelo de 25 años se casó con el rey de Malasia

Una ex reina de belleza rusa se ha convertido en la reina de Malasia después de casarse con el rey del país Muhammad V de Kelantan y convertirse al Islam. La ex Miss Moscú, Oksana Voevodina, quien ganó el título en 2015, contrajo nupcias con el rey de Malasia en una lujosa ceremonia en Moscú, informó el Daily Mail.

Voevodina, de 25 años, trabajó anteriormente como modelo en China y Tailandia, mientras que el rey Muhammad V de 49 años ascendió al trono en 2016. La boda real tuvo lugar en una sala de conciertos en el elegante barrio de Barvikha en Moscú en noviembre 22. Las fotos del matrimonio se hicieron virales gracias a los internautas rusos que las compartieron en Twitter.

En la ceremonia no se sirvió alcohol en la boda y toda la comida era carne halal, reporta Fox News.

El rey de Malasia no ha revelado cómo se conoció la pareja, según el informe. Las fotos de su ceremonia de boda informaron que el rey, conocido como Yang di-Pertuan Agong, llevaba el vestido nacional de Malasia, mientras que la novia llevaba un vestido de novia blanco. Más tarde, también publicó una foto de ella en un hiyab junto con el Rey de Malasia en Twitter.

Según la publicación, Voevodina se convirtió al Islam el 16 de abril de 2018 y había adoptado el nombre islámico Rihana después de su conversión. Después de la boda, la ex reina de belleza será conocida como Rihana Oxana Gorbatenko.

La exmodelo es hija de un cirujano, Andrey Gorbatenko de Rostov-on-Don y es egresada de la Facultad de Negocios de la elite Plekhanov de la Universidad Rusa de Economía.

Antes de su matrimonio, se dice que ella dijo: “Cuando estaba en la escuela, era una especie de bandida. Me gustaron algunos skaters, motos, VMX, chicos que participaron en competiciones. Me encanta andar en bicicleta también. Creo que el hombre debe ser el jefe de la familia y, por supuesto, no debe ganar menos que una mujer”.