¡Miss México lucha a diario contra la depresión! La representante de México en el certamen de belleza de Miss Universo ha atravesado por fuertes experiencias en su vida. Sofía Aragón confesó que todos los días lucha por salir adelante. By Carolina Amézquita Pino En ocasiones, se cree que la belleza es lo único importante en la vida; sin embargo, eso no es suficiente para hacer feliz a una persona. La representante de México en Miss Universo es un claro ejemplo. Sofía Aragón no es solo una mujer hermosa, también concluyó sus estudios universitarios en Imagen y Mercadotecnia, y es una exitosa empresaria con su propia línea de cosméticos. Pese a tener una aparente vida perfecta, la joven ha confesado que sufrió un fuerte episodio de depresión y a diario lucha con ello. "En mi caso, sí necesité ayuda profesional, terapia y mucha cercanía familiar, aunque nunca llegué a pensar en temas de suicidio", reveló Aragón al diario mexicano Reforma. "Creo que es importante reconocer la enfermedad a tiempo, ya que todo se puede superar". RELACIONADO: Miss México se corona como Miss Universo Image zoom La reina de belleza del país azteca quiere evitar que otras personas atraviesen por este tipo de experiencia, particularmente los jóvenes. Por ello quiere convertirse en un ejemplo que los aleje de los malos hábitos. "Lo más importante para mí es el cuidado de la salud mental", comentó. "Me interesa mucho evitar que las drogas lleguen a los jóvenes, ya que la depresión en ocasiones es causada por el consumo de narcóticos o viceversa". SUCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sofía Aragón asegura que lo importante es estar feliz y ahora trabaja para serlo. "La mayor responsabilidad de un ser humano es ser feliz y hacer del mundo al que vino un mejor lugar", agregó. "Me estoy esforzando por cumplir ambas cosas". El certamen de Miss Universo 2019 se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre en Georgia, Estados Unidos.

