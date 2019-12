Miss Francia sufre una fuerte caída en pleno desfile a un día de la celebración de Miss Universo Maëva Coucke, candidata por Francia, ha sufrido una aparatosa caída en los desfiles preliminares al certamen y ha sorprendido con su reacción. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya quedan pocas horas para la celebración de Miss Universo y los nervios están a flor de piel. Que se lo pregunten a la candidata por Francia, Maëva Coucke. La joven ha sufrido una aparatosa caída frente a todos en los desfiles preliminares al gran día. Pero como dicen por ahí, más que el hecho en sí, lo que cuenta es la reacción, y la suya ha sido todo un ejemplo de saber estar y naturalidad. En solidaridad con ella, la gente allí presente le ha animado y aplaudido con el fin de transmitirla tranquilidad y quitar importancia al embarazoso momento. La modelo se llevó la mano a la cabeza y en apenas segundos se levantó y sonrió a todos. Volvió a colocar la prenda que la cubría y se marchó con una gran elegancia de la pasarela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las maniquíes estaban desfilando en bikini justo en ese momento. A juzgar por las imágenes sus tacones se escurrieron con el suelo algo resbaladizo y no pudo controlar la caída. Los videos no han tardado en llegar a las redes sociales ni los comentarios en dispararse. A pesar de las típicas bromas en estos casos, también se reconoce la buena actuación de la candidata, lo que le hizo ganar muchos puntos. ¡Suerte a todas! Advertisement

