Miss Bolivia pierde la corona por unos comentarios que han causado polémica La aspirante a Miss Universo fue destituida por unas recientes publicaciones en redes sociales, que infringen las reglas de comportamiento de una reina de belleza de su país, según los responsables del concurso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actual Miss Bolivia Fernanda Pavisic deberá devolver la corona y todos los premios y reconocimientos recibidos durante su reinado. La aspirante a Miss Universo fue destituida por sus recientes comentarios en redes sociales. De acuerdo a la organizadora del concurso de su país, Promociones Gloria, la joven de 23 años, compartió mensajes racistas y discriminatorios hacia sus contrincantes en la carrera al título mundial, lo cual incumple las cláusulas y reglas a seguir de una reina de belleza, según la organización. "[Emitir públicamente] expresiones inapropiadas sobre sus pares candidatas al Miss Universo, dañan la imagen del título y de la organización", expresó la agencia a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernanda Pavisic Credit: Instagram/@fernandapavisic_ En un video en Instagram, que al parecer ya fue eliminado, Pavisic descalifica a las aspirantes de otros países con las que competirá en la gala de Miss Universo del próximo 4 de enero en Nueva Orleans. De acuerdo al Daily Mail, en el video tilda de viejas a sus rivales de Paraguay, Brasil y El Salvador. De las de Ecuador, Aruba y Curaçao decía que entraban en la categoría de gracias por participar, mientras que consideraba que Miss Venezuela y Miss Perú parecen "transexuales". Además, dijo que Miss Argentina parecía Miss Potosí, en un tono aparentemente despreciativo hacia esa región de Bolivia, cuyas autoridades posteriormente se mostraron indignadas. Pavisic se defendió y catalogó de injusta la medida de la organización. "La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios, ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie", expresó en sus redes sociales. "Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia. Creo, además, que está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió". La joven agregó que esta situación la ha sido un aprendizaje que la fortalecen para seguir luchando por sus metas. La organización reveló que designó a María Camila Sanabria, la segunda en el certamen de Miss Bolivia, como la representante de su país en el concurso mundial.

