Muere Miss Alabama, Zoe Bethel, tras sufrir terrible accidente Su familia anunció la trágica noticia con el corazón roto de dolor y todavía en shock. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zoe Sozo Bethel, coronada Miss Alabama por America Strong 2021, falleció ocho días después de un terrible accidente que dañó su cerebro de forma irreversible y del que no se han dado detalles específicos. Aunque algunos medios aseguran que el siniestro fue un accidente de tráfico, ni la familia ni la policía se han pronunciado al respecto. Así anunció su familia desde su cuenta de Instagram su muerte: "El viernes, día 18 de febrero de 2022, nuestra amada Zoe Sozo Bethel pasó de esta vida a la siguiente al sucumbir a sus lesiones". Días atrás, ya habían solicitado ayuda tras la terrible tragedia que aconteció a la bella Zoe, cuando ya presentían el fatal desenlace: "Zoe sufrió un accidente el pasado jueves por la noche, día 10 de febrero, padeció daños graves en su cerebro y está en coma. Los doctores aseguran que las lesiones que sufre son definitivas y que le queda poco tiempo de vida", anunciaron desde las propias redes de Bethel. "Rezamos para que la voluntad de Dios se cumpla, a pesar de su situación. Este suceso aconteció de forma tan abrupta que en la familia estamos traumatizados y podemos imaginarnos el shock que supondrá para todos los que la conocen y la quieren", continuó el mensaje. "Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos y nos mantengan junto a Zoe en sus oraciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También añadieron un enlace a Gofundme para las personas que quisieran apoyarles alrededor de esta tragedia. Zoe Bethel Miss Alabama Credit: IG Zoe Bethel Grace Saldana, editor jefe de RSBN, donde Bethel hablaba acerca de temas políticos, le rindió tributo en su cuenta de Twitter: "No solo siempre era impactantemente bella, siempre recordaré su profunda fe en Dios, cuán dedicada estaba a sus creencias para proteger la vida y cuánto se preocupaba por los demás. Descanse en paz", finalizó añadiendo un corazón rojo. Recientemente, otra reina de belleza falleció: la hermosa Miss USA Cheslie Kryst, a los treinta años de edad.

