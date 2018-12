Además: Jennifer López deslumbra en Los Ángeles luego de grabar su sexy video con DJ Khaled; Kim Kardashian y su amiga del alma Larsa Pippen salen por Hollywood con un look muy sexy; Kourtney Kardashian deja a todos boquiabiertos con su sexy escote; Thalía y Paulina Rubio se presentan para cantar en el mismo escenario de Los Ángeles juntas, pero no revueltas; en la gala de Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza empuña el micrófono para interpretar canciones de The Greatest Showman, y más fotos de los famosos. ¡Míralos!