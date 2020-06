Eiza González muy hot en México con Timothée Chalamet. ¡Míralos! Por Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana fue captada en Cabo San Lucas con el actor de 24 años, Danna Paola celebra sus 25 años, Kylie Jenner vuelve a ser rubia y más fotos de los famosos. ¡Míralos! Empezar galería ¡Muy hot! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Eiza González subió la temperatura en Cabo San Lucas, México, luego de ser captada en compañía del actor de 24 años Timothée Chalamet. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Sellado con un beso Image zoom Backgrid/The Grosby Group El apuesto actor nacido en Manhattan empuñó la guitarra y en determinado momento le dio un besito a la espigada mexicana ante la mirada de sus acompañantes. ¡Ay! 2 de 8 Applications Ver Todo ¡Felicidades! En Ciudad de México, Danna Paola, estrella de le serie Élite (Netflix), celebró su cumpleaños número 25 con tremendo pastel, globos y flores ¡como debe ser! 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Ffffiiiiiiuuuu Image zoom Mega/The Grosby Group Kylie Jenner dejó a todos boquiabiertos al aparecerse en Beverly Hills con su nuevo look de melena dorada. ¿A que no parece una Barbie? 4 de 8 Applications Ver Todo Pura vida Los que siguen aprovechando la cuarentena —y el verano— para estar juntos son Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, quienes posaron en un lujoso yate. 5 de 8 Applications Ver Todo Así se hace Sofía Vergara (izq.), Heidi Klum, Howie Mandell, Terry Crews y Simon Cowell mostraron cómo practican el distanciamiento social mientras graban su show America's Got Talent (NBC). 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Exótica Image zoom Mega/The Grosby Group En la isla de Córcega, Francia, captamos a la hermosísima Bella Hadid en plena sesión de fotos. 7 de 8 Applications Ver Todo Cotilleo Image zoom Mega/The Grosby Group De vuelta en Los Ángeles captamos a la cubana Ana de Armas saliendo a almorzar con unas amigas. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

