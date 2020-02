Contra todo pronóstico, la modelo puertorriqueña Kiara Liz se convirtió anoche en la ganadora de la octava temporada de Mira quién baila (Univision) frente a la mexicana Sofía Castro y el español Adrián Lastra, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. El triunfo de la Miss Universe Puerto Rico 2018 generó gran controversia a través de las redes sociales, donde muchos televidentes del programa expresaron su descontento por el resultado.

“No estoy de acuerdo, de los tres era la que bailaba menos”, “el ganador fue Adrián, ese es el verdadero campeón” o “no fue justo, le quitaron el triunfo a Sofía y a Adrián”, son solo algunas de las cientos de quejas que inundaron las redes de Univision tras el triunfo de Kiara.

Pero las redes sociales no fueron las únicas que se mostraron inconformes con el resultado, o mejor dicho con la decisión de última hora de cederle todo el protagonismo al público a la hora de elegir al ganador, contrario a otras ocasiones en las que la opinión del jurado también contaba.

Tras darse a conocer el puesto en el que habían quedado dentro de la exitosa competencia de baile de la cadena de habla hispana, tanto Adrián como Sofía dejaron entrever durante su último discurso en el programa que no estaban muy de acuerdo con la manera en la que se había elegido a la ganadora, a pesar de que respetan la decisión del público y celebran la victoria de su compañera.

El primero en pronunciarse fue el actor español, quien se alzó con el tercer lugar del concurso.

“Es verdad que podría decir un montón de cosas. Yo estoy muy feliz de haber llegado a la final, estoy muy feliz de haber bailado por una fundación, estoy muy feliz por haber conseguido algo mío, [pero] estoy infeliz por muchas cosas más que obviamente no podemos decir claro está porque es así, porque soy un competidor no para ganar, pero me gustaría decir que me gusta la justicia. Eso sí me gustaría decirlo. Entonces yo sé que para mucha gente yo he ganado pero no por lo popular, porque yo no soy popular, sino yo creo que soy un currante […] Me gusta actuar, me gusta cantar y me gusta bailar y eso es lo que he hecho”, expresó Adrián.

La hija de la exprimera Dama de México Angélica Rivera y el productor de exitosas telenovelas de Televisa, José Alberto Castro, por su parte, fue más clara que su compañero al reconocer que le hubiera gustado que la decisión de los jueces hubiera valido un poco más en esta gala.

“Sí me hubiera gustado que la decisión de los jueces valiera un poco más en esta gala y agradecerle a los tres porque con los tres crecí mucho”, dijo la actriz mexicana.

¿Te pareció justa la victoria de Kiara Liz?