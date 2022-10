¡Participante de Mira Quién Baila ve su sueño roto en el día del estreno! "Me dolió mucho" Es la primera vez en la historia de MQB que algo así pasa. Uno de sus concursantes tuvo que ser atendido de urgencia al sufrir una fuerte lesión en el día del estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se presenta como la mejor temporada de Mira Quién Baila en todas sus ediciones. Sin embargo, el show de baile, o al menos uno de sus participantes, no empezó con buen pie. Eran sus presentadores, Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra, quienes compartían la inesperada noticia en el día del estreno. Un hecho que jamás antes había ocurrido en en el show y que tiñó de tristeza la pista de baile. "Es la primera vez que tenemos algo así en la historia de Mira Quién Baila. Nunca ningún participante se había lesionado antes del primer baile", adelantó la conductora venezolana ante la atenta mirada de los allí presentes. Mira Quién Baila Mira Quién Baila | Credit: Univision Desafortunadamente, uno de los participantes sufrió una fuerte lesión en los ensayos que le impidió hacer su número este domingo. Sin embargo, allí estuvo, con su bota en el pie, con su traje de baile y también con mucha pena por todo lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Imagínense, es muy doloroso la situación, me llena de impotencia saber que han habido tantos días de esfuerzo, dedicación y entusiasmo, y de la noche a la mañana, cuando uno menos lo espera, ocurren accidentes. Fue muy extremo, yo creo que nunca había sufrido tanto dolor", explicó Gabriel Coronel, todavía afectado por la situación. En medio de sus ensayos, al venezolano le tocó saltar por encima de una bailarina, y al caer al suelo fue que se produjo el golpazo que le llevó al hospital, donde fue tratado del grave hinchazón que se ve en las imágenes. "Creo plenamente que las cosas pasan porque así están escritas, que son por motivos mayores, que son para bien y que hay una gran enseñanza. Pero vivir el proceso es complicado", reconoció. Por ahora, su regreso a MQB es una incógnita. Primero habrá qué ver cómo evoluciona la lesión y su recuperación. A partir de ahí, se decidirá si puede retomar su sueño o si sale definitivamente de la lista de participantes. Compañeros, familiares y amigos han sido su otra terapia estos días gracias a mensajes de amor, apoyo y mucho cariño. Palabras muy positivas que, seguramente, harán más eficaz su rehabilitación y, por qué no decirlo, su posible regreso a la pista. ¡Toda la suerte, Gabriel!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Participante de Mira Quién Baila ve su sueño roto en el día del estreno! "Me dolió mucho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.