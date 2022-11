¿Quién ganó esta temporada de Mira Quién Baila All Stars? ¡Llegó la gran final de Mira Quién Baila All Stars! ¿Quién ganó el concurso de baile este año? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gala final de Mira Quién Baila All Stars este año estuvo llena de momentos emocionantes. Coanimada por Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra, en la gala se jugaron todo tres finalistas: María León, Ana Isabelle y Jorge Anzaldo. María León resultó la ganadora, llevando un cheque de $35,000 a The Resource Foundation. Ana Isabelle ganó el segundo lugar y llevó un cheque de $5,000 a March Of Dimes de Puerto Rico. Los jueces — la cantante Paulina Rubio, la actriz Roselyn Sánchez y el bailarín Isaac Hernández— quedaron deslumbrados ante las presentaciones de los finalistas. "Las dos son reinas", les dijo Paulina Rubio a la cantante mexicana María León y a la actriz puertorriqueña Ana Isabelle, quienes llegaron al duelo final. "Las dos tienen la corona puesta". "Eres estelar y quiero que lo sepas. Has hecho una carrera increíble. Vienes de Hollywood y ahí te quedas. No dejes de pisar fuerte", le dijo Rubio a Ana Isabelle. "Estoy bien conmovida", le dijo Roselyn Sánchez a su compatriota entre lágrimas. "Me regocijo en verte brillar". Luis Fonsi, Olga Tañón y Ariana DeBose le mandaron saludos y desearon éxito a la puertorriqueña, quien lloró de emoción al ver un saludo de su abuela desde la Isla del Encanto. Ana Isabelle Credit: (Roy Rochlin/FilmMagic) La cantante mexicana María León bailó "The Time of My Life", el tema de la película Dirty Dancing. "Me encantó, me haces feliz", le dijo Roselyn Sánchez. "Tienes alma y se nota en la pista", añadió Rubio. Sus padres y su hermana le mandaron un saludo desde México, además del cantante Yahir. Maria Leon Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el actor mexicano Jorge Anzaldo bailó el tema "Con altura" de Rosalía. "Que bonito ha sido verte progresar cada semana, ha sido espectacular", le dijo Isaac Hernández. "Te has elevado de una manera maravillosa", le dijo Sánchez. Jorge Anzaldo Credit: (Victor Chavez/WireImage) Los padres de Jorge lo sorprendieron en el escenario y le dieron un abrazo. "Tenerlos aquí es increíble", dijo él entre lágrimas. "Ya con pisar este escenario, ya fuiste triunfador", le dijo su madre a Anzaldo, quien se llevó el tercer lugar y ganó un cheque de $5,000 para su fundación Proyecto Inmigrante. "Gracias a Dios por ponerme en este escenario", dijo él. María León Credit: Cortesía de Luis de la Luz María León y Ana Isabelle bailaron el duelo final, el tema de la nueva película animada Puss In Boots, con sabor a flamenco. Finalmente, María León resultó la gran ganadora. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién ganó esta temporada de Mira Quién Baila All Stars?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.