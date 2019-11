¡Mira cómo ha crecido la hija de Jennifer López! y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Jennifer López se prepara para el Super Bowl; Eiza González derrocha glamour en Hollwyood; Sofía Vergara y su marido de paseo por París; Carina Ricco acompañada del mejor galán ¡su hijo Luca! y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Princesa en Manhattan Image zoom Splash News/The Grosby Group Emme Muñíz, la hija de Jennifer López, ha crecido montones y así de bonita y madura la vimos al salir de una lomousine en compañía de su progenitora por las calles de Nueva York. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Siempre verde Image zoom Splash News/The Grosby Group Lógicamente, su mamá –que se alista para su participacón en el Super Bowl- iba radiante con este ensamble verde ¡Wow! 2 de 11 Applications Ver Todo Glam Image zoom Rich Fury/Getty Images En Hollywood la mexicana Eíza González derrochó glamour en la premiere del documental Very Ralph, sobre la vida del célebre diseñador Ralph Lauren, que tuvo su premiere en el Paley Media Center de Beverly Hills. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement ¡Bonjour! Image zoom Best Image/The Grosby Group En París captamos a la colombiana Sofía Vergara disfrutando sus últimos días en la Ciudad Luz acompañada de su marido, Joe Manganiello y así de epectaculares salieron del lujoso hotel Plaza Athénée. 4 de 11 Applications Ver Todo A toda marcha Image zoom Getty Images Medios y Media / Contributor La que sigue sumamente activa es Carina Ricco quien este lunes acudió al aniversario del programa Sale el Sol (Imagen TV) y acompañada del mejor galán: su hijo Luca Palomo. 5 de 11 Applications Ver Todo ¡Es amore! Image zoom Allen Berezovsky/Getty Images Los que siguen paseando su amor son Camila Cabello y Shawn Mendes y así de acaramelados los vimos a pie de duela en el partido de Los Angeles Clippers y los Toronto Raptors en L.A. ¡Awww! 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Ale! Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Raúl González (izq.) le dio la patadita de la suerte a Anthony Ramos a su paso por los estudios de Despierta America (Univision) en Miami donde presentó su nuevo disco The Good & The Bad. 7 de 11 Applications Ver Todo Bella Image zoom Mezcalent Olga Tañón sonríe desde el sillón de maquillaje antes de asumir sus labores de jueza en el reality Reina de la Canción de Univision. 8 de 11 Applications Ver Todo Hora solemne Image zoom Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images La reina Isabel II recibió en uno de los suntuosos salones del palacio de Buckingham a José Ardila, embajador de Colombia ante el Reino Unido. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lentejuelas Image zoom Mezcalent Vestida de drag la cantante y actriz Rocío Banquells presentó su show Ocrilú, que presentará en el Ciudad de México en días próximos al lado de seis drag queens. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

