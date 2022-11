Mira cómo han crecido los mellizos de Victoria Ruffo Además de José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo tiene dos hijos más que ya son mayores de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de José Eduardo, el hijo que Victoria Ruffo procreó con Eugenio Derbez, tiene dos vástagos más, los mellizos Victoria y Anuar, que fueron concebidos en su matrimonio con el político Omar Fayad, con quien está casada desde el 2001. Ambos jóvenes cumplieron 18 años el 12 de agosto de 2022 y su famosa madre se encargó de festejarlos, en un restaurante, con un pastel distinto para cada uno. "¡Felicidades! ¡¡¡Los amo!!!", mencionó en aquella ocasión. Como jóvenes, ambos realizan actividades propias de su edad. Anuar suele compartir tiempo con sus amigos, ha mostrado interés por los videojuegos y algunos deportes; además, estudia la preparatoria. Por su parte, Victoria también estudia la preparatoria, le gusta esquiar, el cine y pasar tiempo con sus amigos. Los dos chicos también gustan de pasar tiempo en su familia y cada que pueden se reúnen con su hermano mayor también, tal como lo ha dejado ver la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas en sus redes sociales. Victoria Ruffo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de José Eduardo, los chicos no han mostrado el menor interés por dedicarse al medio artístico. Prefieren mantener una vida más privada y pocas veces se les capta con Ruffo en eventos públicos; aunque ella, no duda de compartir los momentos que disfruta a su lado. Si bien Victoria Ruffo continúa trabajando de manera habitual como actriz, eso no le ha impedido dedicarse a sus hijos menores y mostrar, cada vez que puede, lo orgullosa que está de Victoria y Anuar, quizá en el futuro decidan si la actuación o música es de sus interés, o bien, se dedican a la política como su padre. Solo el tiempo lo dirá.

