Mira lo grande que está la primogénita de Alejandro Sanz

Hace 20 años, Alejandro Sanz debutó como padre con una niña a la que le puso por nombre Manuela; la cual, fue producto de su primer matrimonio con Jaydi Michel. Si bien, el matrimonio se diluyó y cada uno formó nuevas parejas, e incluso tuvieron más hijos, la relación que el cantante mantiene con su primogénita es muy cercana pese a que la jovencita vive con su madre. De hecho, el tema "Y solo se me ocurre amarte" fue compuesto ex profeso por el español para su hija. Por su parte, la chica ha mencionado que "mi papi [Alejandro Sanz], mi héroe. El hombre de mi vida". Además, hace unos años, compartieron el escenario cuando el cantautor realizaba una presentación en Jalisco, México, Ahora, Manuela Sánchez Michel ha crecido y, en junio de 2020, abrió su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi cien mil seguidores. En la cual, gusta de mostrar diversos fragmentos de su vida como sus viajes, proyectos y algunas imágenes con sus progenitores. Durante la pandemia, la jovencita se dedicó a diseñar sus propias bolsas, aunque aún no ha mencionado si seguirá los pasos de su madre en el modelaje o se dedicará al mundo artístico como su padre. De momento, muestra una afición hacia la moda. Solo el tiempo dirá a qué profesión se dedicará. Alejandro Sanz tiene tres hijos más, Alexander, de 18 años, Dylan, de 9, y Alma de 6. El primero lo concibió con Valeria Rivera, mientras los últimos son resultado de la unión matrimonial con Raquel Perera, con quien estuvo casado por doce años. Ahora, el intérprete de "Cuando nadie me ve" mantiene una relación sentimental con Rachel Valdés.

