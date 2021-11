Mira lo grande que está la hija menor de Chayanne Chayanne es un orgulloso padre de su hija Isidora Sofía, quien a sus 20 años se ha convertido en una hermosa joven que muestra cuáles son sus inquietudes y talentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1992, Chayanne se casó con Marilisa Maronese. De esa unión matrimonial, que continúa hasta la fecha, nacieron dos hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. La última llegó al mundo un 10 de diciembre de 2000 y ahora esta toda una jovencita que parece querer seguir los pasos de su famoso padre y dedicarse al canto. La joven de 20 años de edad, debutó como cantante el pasado mes de marzo en el Frost Music Fest 21, donde fue la encargada de abrir el espectáculo con el tema de su autoría titulado "Café con leche". Anterior a este lanzamiento profesional, en 2020, la chica dio a conocer un video donde interpretaba el tema "Let it be", de los Beatles; el cual, logró sumar 200 mil reproducciones a solo pocas horas de su publicación. La hija menor del intérprete de "Tiempo de vals" tiene 391 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele presentar algunos momentos personales, convivencias familiares, actividades especiales, looks, hobbies, recuerdos, proyectos musicales e instantes de creación artística. Además, aprovecha para dedicar emotivos mensajes a sus padres y hermanos. Chayanne SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También utiliza esta plataforma para dar a conocer sus canciones o interpretaciones de covers de otros colegas. Los seguidores han demostrado su fidelidad en cada publicación y suelen llenarla de elogios. "Qué bendecida que eres"; "Hermosa"; "Una Miss Venezuela"; "Bella", "Linda"; "Espectacular", y "Eres bella por fuera y por dentro", son algunos de los comentarios que suele recibir de sus fanáticos. Se desconoce si, en algún momento, Isadora Sofía realizará alguna colaboración con Chayanne, quien suele mostrarse siempre muy orgulloso de su princesa.

