¡Mira la sorpresa que le dio Luis Fonsi a una niña con cáncer! Mira cómo decidió Luis Fonsi sorprender a una niñita con cáncer a quien él había visto por video bailando su tema Despacito sobre la cama de su hospital. Por Celeste Rodas de Juárez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una vez más Luis Fonsi demuestra que está dispuesto a usar su fama para ayudar a los niños enfermos de cáncer. Esta vez llamó a Chile a una niñita, paciente con esa enfermedad, y la sorprendió prometiéndole que pronto iría a verla. El interés del cantante por la pequeña de 10 años surgió hace unas semanas cuando vio en las redes un video en el que ella aparece bailando alegremente el tema “Despacito”. La niña estaba sobre su cama en una habitación de un hospital donde aparentemente estaba aislada, pues tres payasitos le hacían muecas y bailaban con ella a través de la ventana. El video impresionó tanto al intérprete de esa canción —que acaba da hacer historia colocándose entre las primeras del Hot 100 de Billboard— que la compartió en su página de Facebook. Pero no contento con eso, decidió averiguar quién era esa pequeña y no paró hasta encontrar su número de teléfono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos días Fonsi llamó a la niña, quien se llama Darly Leviante González y le dijo, según el diario puertorriqueño Primera Hora: “Por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo, para saludarte, enviarte un beso gigantesco, decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía, y esta es la primera llamada, el primer contacto, pero cuando esté en Chile, ya en varios meses que estaré por ahí en concierto te quiero ir a visitar, te quiero conocer, te quiero invitar a un concierto si puedes ir y quiero darte un fuerte abrazo”. Al colgar la niña quedó tan feliz que casi llora de la emoción y corrió enseguida a los brazos de su madre para, con un abrazo, compartir tan alegre sorpresa. ¿Qué canción de Luis Fonsi te define?

