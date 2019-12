Mira la nueva y espectacular mansión de Cardi B y Offset Tras una espera de dos años, la pareja por fin encontró la lujosa casa de sus sueños en Atlanta. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La rapera Cardi B y su esposo Offset celebraron la Navidad en grande con la compra de una nueva mansión de estilo europeo localizada en Buckhead, Atlanta, valorada en $5.795 millones. La rapera hizo el anuncio a través de sus redes sociales, en las que compartió seis diferentes videos en los que se mostraba a sus 56 millones de seguidores visiblemente emocionada el interior de la casa junto a su marido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi resaltó que el proceso de encontrar la casa ideal había sido “una montaña rusa” debido a que generalmente había un detalle en que ambos no lograban ponerse de acuerdo. Image zoom La nueva casa de 22,000 pies cuadrados que recuerda a un chateau francés incluye 5 dormitorios, 7 baños, 4 medio baños, cocina de lujo, cuarto de lavado, una inmensa sala de juego y una bodega para 1,800 botellas de vinos. Además, tiene balcón, asombrosas vistas panorámicas a la piscina de borde infinito con un patio privado, garaje para 4 vehículos, entre otras lujosas comodidades. El año pasado, la intérprete de “Dinero” también compró para su madre una mansión de dos pisos, con cocina de lujo, gimnasio y una sala de cine en Nueva York. Advertisement

Close Share options

Close View image Mira la nueva y espectacular mansión de Cardi B y Offset

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.