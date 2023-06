Mira la foto que ha puesto a Thalía en el ojo del huracán: "Esta no es Thalia" Lo que parecía ser un inocente recuerdo le jugó en contra a Thalía, quien se volvió presa de fuertes señalamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalia Credit: Rich Polk/Billboard via Getty Image En diversas ocasiones, Thalía ha sido señalada del uso excesivo de filtros en sus redes sociales; incluso, sus seguidores le han pedido que deje de usarlos, lo cual no parece tener efecto en la actriz, debido a que nuevamente es presa de críticas por mostrar un rostro distinto. Todo ocurrió porque la cantante decidió hacer un homenaje a los 80, época en la que formó parte del grupo Timbiriche que era un todo un éxito en México. Así, la protagonista de la telenovela María la del Barrio, dio a conocer una serie de imágenes donde se le ve portando ropa alusiva a la época. "Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente, doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo,¡escuchábamos mucha música y ¡hacíamos mixtapes!", escribió Thalía para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera nomás porque sí. Qué vivan los 80". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, lo que parecía ser un guiño a esta etapa en la vida de la intérprete de "Sangre" le jugó en contra y se volvió motivo de polémica. "¡Hay filtro en esa foto!"; "Que dientes tan largos"; "Mi amor, esos filtros no. Tus hermosos ojos se ven diferentes"; "Esta no es Thalía"; "Thalia y sus 100 filtros"; "Que rara se ve"; "¿¿¿Qué le paso a Thalía ??? Mami siéntete orgullosa de tu edad, hay mujeres contemporáneas a ti y son seguras sin maquillaje, sin filtros y sin pothoshop", y "Ella es muy bonita , pero los filtros no la favorecen", fueron algunos comentarios. Parece que, hasta el momento, a Thalía no le han incomodado los señalamientos al respecto y no se ha pronunciado

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira la foto que ha puesto a Thalía en el ojo del huracán: "Esta no es Thalia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.