Mira el lujoso regalo que Eduin Caz le dio a su madre por cumpleaños Para consentir a su madre, Lorena Cazares, quien celebró un año más de vida, Eduin Caz no escatimó y le dio un obsequio impactante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que Eduin Caz ha dejado atrás la polémica y se ha recuperado por completo tras haber estar ingresado de emergencia en un hospital. Así, el 5 de enero de 2021, aprovechó para darle una sorpresa a Lorena Cazares, su madre, quien un cumplió un más. Para consentirla, el vocalista del Grupo Firme no dudó en hacerle un lujoso regalo. El cantante sorprendió a quien le diera la vida con un automóvil Mercedes Benz y lo dio a conocer a través de una imagen que posteó en sus historias de Instagram. "Feliz Cumpleaños. Eres la mejor madre del mundo y mereces lo mejor. Mientras Dios me preste vida y me permita estar a tu lado, tratare que nada te falte", escribió Caz dentro de la instantánea. Posteriormente, el intérprete de "El amor no fue pa'mí" utilizó la misma red social para mostrar la celebración por este especial acontecimiento en diversos videos. En uno de ellos, se le puede apreciar bailando con su hijita Geraldine al ritmo de una canción de banda interpretada por el conjunto musical El Roble, que amenizaba la fiesta. Eduin Caz Grupo Firme Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina - Day 1 Eduin Caz Grupo Firme | Credit: Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro, se ve a la familia reunida frente a un pastel y dos roscas de reyes cantando "Las mañanitas"; al frente, se encuentra la festejada mostrando la felicidad en el rostro. En algún momento, Caz le canta un tema a su madre. Eduin Caz Los cibernautas reaccionaron con aplausos, emoticones de caritas con ojos de corazones, llamas, corazones y aplausos, entre otros. "Divinooo"; "Eso es todo"; "¡Esooo!"; "Son lo mejor", y "Bravo; orgullosa de ti. El mejor Eduin Caz", fueron algunos de los comentarios. La celebración para la señora continuó por varias horas más, según dejó ver Eduin Caz.

