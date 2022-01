Mira cómo recordó Alejandro Fernández a su padre Vicente en el primer Año Nuevo sin él Desde la muerte de Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández lo ha recordado cada vez que puede. Por ello, le rindió un homenaje en este fin de año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernández luego de permanecer por cuatro meses en el hospital y sufrir complicaciones tras caerse en su rancho de México. Ante ello, su familia celebró por primera vez las fiestas navideñas sin su presencia. Así, su hijo Alejandro no quiso dejar pasar la ocasión para recordarlo y lo hizo de una manera muy especial. El Potrillo dio a conocer un video, en el cual se le ve acompañado de su madre, María del Refugio Abarca Villaseñor, en lo que parece ser una terraza; lleva una copa en la mano y un atuendo verde de sudadera y shorts. Por su parte, Doña Cuquita porta una pijama en tono claro con detalles blancos y una capa con bolas de piel en tono camel. Como fondo se escucha a Vicente Fernández interpretando el tema "Te lo juro por Dios". "¡Feliz año! Te extrañamos viejo, mi querido viejo… pensándote. Familia unida", escribió para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los internautas no dejaron pasar desapercibido este emotivo momento y enviaron al intérprete de "Como quien pierde una estrella", una serie de mensajes de apoyo. "Un fuerte abrazo. El dolor es grande y más en estás fechas. Un abrazo a Doña Cuquita, sé lo que es perder al compañero de toda una vida duele el alma y corazón", mencionó una usuaria. Vicente y Alejandro Fernández Vicente y Alejandro Fernández | Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo también perdí mi querido viejo en noviembre. Es un dolor muy grande. Cada día de mi vida lo extraño y lo extrañaré por siempre"; "Hermoso mi Alex recordar al gran Vicente"; "Tan bella y elegante tú querida madre. Dios te la guardé muchos años más", y "Muy pero muy hermoso. Feliz año a la familia Fernandez", fueron otros comentarios. Si bien, Alejandro Fernández no ha detenido su serie de conciertos tras la muerte de Vicente Fernández, ha dedicada cada presentación a su padre. Además, cada vez que tiene la oportunidad lo recuerda en sus redes sociales.

