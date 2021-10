Mira cómo reaccionó Alicia Villarreal cuando creyó que su hija Melenie estaba embarazada Alicia Villarreal recibió el susto de su vida al pensar que su primogénita Melenie, quien tiene 22 años, la iba a convertir en abuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras las declaraciones de Melenie, primogénita de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, sobre el abuso sexual que sufrió de parte de un pariente, la familia atravesó por momentos difíciles. Ahora, la cantante también fue presa de un enorme susto al creer que su hija de 22 años estaba embarazada. Todo ocurrió cuando la intérprete de "Te quedó grande la yegua" se encontraba en una establecimiento eligiendo algunos productos, de pronto, aparece la joven con una prueba de embarazo casera en la mano que le acercó. La exvocalista del grupo Límite, quien portaba un cubrebocas, no pudo contener el asombro y, rápidamente, alejó la mano del empaque de dicho examen rápido. Luego, vio a su hija con unos enormes ojos sorpresa que ocasionaron la risa de la joven y su disgusto. Al final se podía vislumbrar una sonrisa de tranquilidad al descubrir que todo se trataba de una broma. Los usuarios disfrutaron de este momento y se pronunciaron al respecto. "Que buena broma y que bonita la reacción de su mamá. Jajaja susto se sacó. Y a la vez respiro de alivio al ver que no era verdad, jajaja"; "La va a matar de un susto"; "Groserita, jajaja. Bellas las dos", y "A veces las amo", fueron algunos de los comentarios. Alicia Villarreal Melanie Carmona Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Villarreal y Arturo Carmona coinciden en que primero desean que Melenie termine sus estudios y se desarrolle profesionalmente. De hecho, la joven está preparando su primera producción musical de la mano de Cruz Martínez, segundo esposo de su madre. Por lo tanto, es claro que no quieren que su hija tenga un bebé por ahora.

