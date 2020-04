¡Mira cómo reaccionaron estas personas mayores cuando supieron que Tyler Perry les había pagado la compra del supermercado! El actor y director Tyler Perry brindó una mano a personas mayores y en situaciones vulnerables pagando por las compras que acaban de hacer en supermercados de Atlanta y Nueva Orleans. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con lágrimas, alegría y una enorme sorpresa reaccionaron los clientes de supermercados en Atlanta, Georgia, y Nueva Orleans, Luisiana, cuando al ir a pagar en la caja registradora les dijeron que no debían nada porque alguien ya había pagado por ellos. ¿A quien debían agradecer? Nada más y nada menos que al actor y director Tyler Perry. El magnate de la televisión y el cine pagó las compras de cientos de personas que acudieron a 44 tiendas Kroger en Atlanda y 29 tiendas Winn Dixie en Nueva Orleans durante la hora de la mañana designada para las compras para personas mayores o con necesidades especiales. Aunque su deseo era permanecer anónimo y que se atribuyera el gesto a simplemente un “ángel de Atlanta”, People confirmó que fue Perry el responsable. “Quería hacer algo especial para proporcionar un alivio inmediato a los más vulnerables en dos de las ciudades que considera su casa”, comentó una fuente a la revista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Perry, quien es conocido por su generosidad, mete mano a su bolsillo para compartir su fortuna durante esta pandemia. Días antes dio una propina de $21,000 a los trabajadores de un restaurante al que fue a recoger comida para llevar. Advertisement

¡Mira cómo reaccionaron estas personas mayores cuando supieron que Tyler Perry les había pagado la compra del supermercado!

