Mira cómo homenajeó Alejandro Fernández a sus padres, quienes hubieran cumplido 58 años de casados Alejandro Fernández ha mostrado su lado más sensible desde la muerte de su padre Vicente y ahora lo demuestra nuevamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 12 de diciembre de 2021, murió Vicente Fernández tras haber estado por cuatro meses hospitalizado luego de sufrir una caída en su rancho Los tres potrillos ubicado en Jalisco, México. Durante todo el funeral, que se realizaron en la mencionada región, lugar de nacimiento del cantante, María del Refugio Abarca, única esposa de El Charro de Huentitán, no se movió de los lugares donde fue velado su marido; además, de cuidarlo sin descanso cuando estuvo internado. La pareja habría cumplido, el 27 de diciembre, 58 años de casados. Por ello, su hijo Alejandro, decidió hacerles un reconocimiento. "Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir", escribió Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram. "Los amamos, jefes [padres]". Acompañó el mensaje con una imagen donde se ve a El potrillo abrazando a su padre, a su derecha se encuentran sus hijas América y Camila, a su lado izquierdo, además del intérprete de "El Rey", está su madre Doña Cuquita y su hijo Alex. Todos muestran una enorme sonrisa. Los internautas reaccionaron a esta emotiva situación con diversos comentarios de apoyo. "Cuantos recuerdos bonitos con Vicente Fernández. ¡Hermosa familia! Muchas bendiciones", comentó un fanático. Alejandro y Vicente Fernández Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre perdurarán todos esos recuerdos y enseñanzas. Te mandamos un abrazo"; "Sí, mi Caballero. 58 años de una hermosa historia de amor. Un fuerte abrazo para ti y otro para la capitana del rancho"; "¡¡¡El amor nunca muere!!!"; "¡¡¡Hermosos recuerdos!!! Esta foto lo demuestra, lo grande que construyeron Don Chente y Cuquita. Abrazos grandes y mucha fortaleza Alejandro Fernández", y "El señor Vicente un gran hombre. Construyó una hermosa familia", fueron otros comentarios. Desde la muerte de Vicente Fernández, Alejandro se ha mostrado muy reflexivo y ha dado a conocer algunos momentos personales de manera pública.

