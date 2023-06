Mira cómo ha crecido la protagonista de la película No se aceptan devoluciones Loreto Peralta debutó como actriz a los seis años de edad y en plan estelar. Ahora, se ha convertido en todo una joven de 18 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Loreto Peralta tenía nueve años, debutó como la protagonista de la película No se aceptan devoluciones con el papel de Maggie. En dicha cinta compartió créditos estelares con Eugenio Derbez; a partir de entonces, inició una carrera como actriz y modelo. Así, ha realizado más filmes actuando o prestando su voz, tales como El profeta, Guardianes de Oz, La sirenita, Todas las pecas del mundo, Guerra de likes y Tú eres mi problema. También ha formado parte del elenco de las series La casa de las flores y Guerra de vecinos. Ahora, esta famosa ya es toda una jovencita de 18 años que, además de su carrera profesional, disfruta de pasar tiempo con sus amigos y familia, particularmente su hermano menor, Carlos. De hecho, hace unos días la actriz se graduó de la preparatoria; por ello, no dudó en presumir su atuendo conformado por un vestido blanco strapless con adornos al frente y una apertura en la pierna izquierda que fue diseñado por Raquel Orozco. Esto le trajo muchos halagos y felicitaciones por parte de los cibernautas. Loreto Peralta Credit: Robyn Beck/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Mil Felicidades!!! Un paso más y muy importante"; "¡¡¡¡¡Felicidades Lor!!!!!"; "Tu vestido es sorprendente"; "Eres una hermosa muñeca", y "Absolutamente bella"; mencionaron. La chica también deja ver que tiene un gusto personal por la fotografía y no niega el amor que tiene a estar frente a las cámaras. Así, que Loreto Peralta, quien han mencionado que mantiene una buena amistad con Eugenio Derbez, continúa trabajando en diversas series y películas. Quizá en el futuro busque oportunidades en Estados Unidos, ya que nació en Florida.

