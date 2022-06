Mira cómo ha crecido la hija de Michelle Vieth Michelle Vieth tiene cuatro hijos; sin embargo, su hija mayor ya es toda una adolescente y es idéntica a la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con cuatro hijos, concebidos en dos matrimonios distintos, Michelle Vieth ha confesado públicamente lo feliz que es como madre. De la primera unión matrimonial con Leandro Ampudia, la actriz tuvo dos hijos, Leandro y Michelle. Posteriormente, durante su unión con Christian Aparicio, concibió a Christian y Selika. La hija mayor de la protagonista de la telenovela Mi pequeña traviesa ya cumplió 15 años y ahora es una linda jovencita. De hecho, la famosa no dudó en felicitar a la chica, quien es muy parecida a ella, con un hermoso mensaje de cumpleaños. "Y asiiiií, XV añitos mi cieloooo, mi princesa… Señorita, señoritaaaa… ¿Quién es mi niña bonita? Señorita, señorita, señorita.. ¿Quién es mi nena preciosa? Mi Bebita primorosa… Mi Michita mas hermosaaa", escribió Vieth en su cuenta de Instagram. "Que nuestra virgencita te siga cubriendo con su manto mi cielo. Que todos tus deseos cumpleañeros se se vuelvan realidad… Estoy muy orgullosa de la mujercita en la cual te has convertido… Te amo con toda mi alma". Acompañó el mensaje con una imagen de la muchachita, muy sonriente, frente a un pastel de cumpleaños que tiene el número XV y varias velitas. También se pueden apreciar en la mesa, otras tartas pequeñas y algunos globos. Los cibernautas se pronunciaron al respecto con diversos halagos hacia la joven Michelle y mensajes de felicitación por tal especial fecha. "La más bonita. Preciosa Michellita. Te amamos. Feliz cumpleaños"; "Feliz cumpleaños princesa"; "Muchísimas felicidades Mich, que maravilla", y "Hermosa tu hija. Que los cumpla feliz", fueron algunos comentarios. Michelle Vieth sexy labios rojos Credit: Michelle Vieth/instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes no dejaron pasar la gran semejanza física entre madre e hija. "¡¡Está hermosa!! ¡Parecen gemelas! ¡¡¡Felicidades a las dos!!!"; "¡¡Feliz cumpleaños a mini Mich!! Un abrazote"; "Divinaaaaaa, feliz cumpleaños y miles de bendiciones. Se parece a ti cuando hiciste Mi pequeña traviesa", y "Oh mi Dios ¡¡¡pensé que eras tú!!!", agregaron. Con su emotivo mensaje Michelle Vieth mostró lo alegre que se encuentra con esta celebración tan especial de su hija Michellita.

