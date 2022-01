Mira cómo felicitó Julián Gil a Matías, su hijo menor, a quien no ve hace años Los años han pasado y Julián Gil sigue sin estar cerca de su hijito, Matías Gregorio. Por ello, aprovechó el cumpleaños número cinco del niño para rendirle un homenaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es del conocimiento público el conflicto legal que Julián Gil mantuvo por muchos años con Marjorie de Sousa para poder convivir con Matías Gregorio, el hijo de ambos. Sin embargo, las autoridades fallaron a favor de la actriz quitándole al protagonista de la película Jesús de Nazareth la posibilidad de ver a su niño; incluso, se dio a conocer que había perdido la patria potestad. Pese a todo, el actor sigue mostrando el cariño que tiene por el nene y aprovechó su cumpleaños número cinco para recordarlo. "Feliz cumple…. Hijo mío, 5 añitos", escribió Gil en su cuenta de Instagram. Acompañó este mensaje con imágenes con un video de Matías cuando era un bebé; así como un par de imágenes donde se les ve juntos. Los cibernautas reaccionaron a este post con mensajes de apoyo y aliento para el intérprete de Carlos Iturbide en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?; así como, halagos y felicitaciones para el pequeño. "Que Dios sea quien guíe sus pasos y guarde su corazón"; "Hermoso tu baby", y "Feliz cumple al precioso Matías. Un día sabrá todo lo que has luchado por él", mencionaron. julian-y-matias-gil.jpeg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le pidieron al conductor tener paciencia o le dieron esperanza de que en podrá reunirse con su hijito. "No se cuánto tendremos que esperar, pero inevitablemente los veremos juntos en algún momento como si nadie los hubiera separado ¡guarda esto!"; "Tiempo... todo es cuestión de tiempo"; "Muy pronto Julián, muy pronto estarás con el"; "Pienso igual, en algún momento va a estar con Julian Gil y sabrá la verdad, y todo lo que luchó por hacer las cosas bien para tenerlo", y "Algún día lo tendrás a tu lado y festejarán muchos cumpleaños, navidades, Día de padre y todos los días", fueron otros mensajes. Mientras tanto, Julián Gil continúa con sus proyectos profesionales y empresariales.

