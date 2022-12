Mira cómo celebró Aracely Arámbula los 14 años de Daniel, su hijo menor Daniel, el hijo menor de Aracely Arámbula y Luis Miguel estuvo de cumpleaños. Su madre lo festejó de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De relación sentimental que Aracely Arámbula mantuvo con Luis Miguel nacieron dos hijos, Miguel y Daniel. Es bien sabido que el cantante se mantiene ausente en la vida de los chicos. Sin embargo, la actriz se ha encargado por completo del cuidado de sus vástagos. Justamente, el menor cumplió 14 años y lo celebró en grande. Así, la fiesta de cumpleaños fue realizada con la temática de la serie The Walking Dead, tal como se muestra en el pastel. A la fiesta asistieron familiares de la protagonista de la teleserie La doña. "Feliz Cumpleaños, mi príncipe creció", escribió Arámbula para acompañar las imágenes que dio a conocer en si cuenta de Instagram. Además, incluyó otra fotografía donde se muestra algunas características del nombre de Daniel; el cual, es de origen hebreo y significa "Justicia de Dios". Se dice que una persona con este nombre es "simpático, abierto, razonador y comprensivo"; también, "le gusta estar rodeados por sus amistades y afectos, a quienes les da una vital importancia". Aracely Arámbula Aracely Arámbula da vida a Marcia en La madrastra (Univision) | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron ante este festejo de la intérprete de "Te quiero igual que ayer" con felicitaciones y otros comentarios. "¡¡¡Diossss los siga bendiciendo!!! ¡Qué rápido 14! ¡¡¡Woooow!!!"; "Felicidades al rey menor; que esté llenito de muchas bendiciones. Gran madre te tocó; la que ha sido la gran impulsora de tu educación y felicidad. Vamos por más, hermoso chiquito. Que la dicha te acompañe por siempre"; "¡¡¡Felicidades!!! Que Dios lo siga bendiciendo con muchos años más"; "¡Felices 14 a tu Dany hermoso", y "¡Felices 14 años Dany! Espero que lo haya pasado increíble y que este nuevo año de vida esté lleno de cocas bonitas y mucho mucho amor", fueron algunos comentarios. Aracely Arámbula ha mencionado públicamente lo orgullosa que está de sus dos hijos y hace lo posible para verlos felices como en esta fecha tan especial para Daniel.

