¡In The Heights en la pantalla grande! Mira el avance de la película Mira el avance de la nueva película In The Heights, basada en el famoso musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes. El elenco incluye a Anthony Ramos, Dascha Polanco, Marc Anthony, Leslie Grace y más. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El popular musical In The Heights —creado por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, que tanto éxito ha tenido en Broadway— llega a la pantalla grande el próximo año. El elenco incluye a Anthony Ramos, Dascha Polanco, Marc Anthony, Leslie Grace, Jimmy Smits, Daphne Rubin-Vega y Melissa Barrera, entre otros talentos latinos. El avance de la película recién salió, creando gran expectativa. ¡Míralo abajo! El propio Lin-Manuel Miranda tiene un personaje en la historia, dando viva a un inolvidable vendedor de piraguas. “Fue tan emotivo”, dijo Miranda a People en Español sobre ver su musical convertido en una obra cinematográfica. “Esto fue un party con pay, una fiesta por la que nos pagaron”. La película está dirigida por Jon M. Chu, el director de éxitos como Crazy Rich Asians. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La actriz mexicana Melissa Barrera contó a People en Español: “Me siento que estoy flotando, siento la misma felicidad que sentí el día que Lin me llamó a decirme que me quedé con el papel, lo estoy reviviendo. Es un muy bonito recordatorio de que somos un pueblo poderoso, unido, que tenemos sueños grandes y que podemos lograr lo que querramos”, dijo. “Es una celebración de nuestra cultura, de nuestra gente. Creo que la gente en el cine va a llorar porque [la película] tiene tanto corazón. Por tanto tiempo el mundo nos ha visto para abajo y esto es una celebración de nosotros, de donde venimos, por lo que hemos luchado y hacia donde vamos”. Dascha Polanco también habló con People en Español sobre su rol. “Fue algo inesperado. Trabajamos todo el verano en nuestra comunidad. Al ver el resultado estoy tan orgullosa de ser parte de este proyecto porque no solo es de uno como artista, es una historia que va a elevar a nuestra comunidad”, dijo. “No sé lo que va a pasar mañana pero en este momento me siento con mucho poder, siento que estoy donde tengo que estar, orgullosa de ser dominicana, de ser inmigrante”. Image zoom Polanco añadió que en sus breaks en la grabación se ponía a jugar dominó y se siente emocionada de grabar este film en su antiguo vecindario de Washington Heights. “Usaron nuestras calles, nuestra gente”, contó, y pidió a los latinos que compren sus boletos para la película, que sale el verano del 2020. “Vayan al cine, vayan a tener esa experiencia, apoyen el producto que nos representa”. —YOLAINE DÍAZ Advertisement

