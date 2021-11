Mira el avance de la comedia romántica Marry Me con Jennifer López y Maluma Marry Me, la comedia romántica protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson llegará a los cines en febrero del 2022, el Día de San Valentín. ¡Mira un avance de la historia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Maluma compartirán escenas románticas en la comedia Marry Me, por estrenar el próximo día de San Valentín, el 14 de febrero del 2022. Si bien aún no está en cines, tanto JLO como el reggaetonero colombiano compartieron un avance de la película en sus redes sociales, dejando a sus fanáticos sedientos de más. En el trailer, vemos a la estrella Nuyorrican en el papel de la cantante Kat Valdéz, una diva del pop que está en la cima de su carrera y enamorada de otra superestrella, el seductor cantante Bastian interpretado por Maluma. Los cantantes están en medio de su gira Marry Me y se supone que se casen ante sus fanáticos en la tarima del Radio City Music Hall de Nueva York. ¡Pero el destino tiene otros planes! Kat se entera de que Bastian le es infiel y decide cancelar la boda. Durante el concierto masivo conoce a un papá soltero, un maestro llamado Charlie (interpretado por Owen Wilson) que fue al show para complacer a su hija, una fanática de Kat. Espontáneamente, Kat le pide a Charlie que se case con ella en pleno escenario y él accede ante la presión de los fanáticos de la cantante. Así comienza una historia de amor inolvidable entre la superestrella Kat Valdés y un maestro que no tiene nada que ver con su glamuroso mundo. Maluma Jennifer Lopez Credit: (Kevin Mazur/AMA2020/Getty Images for dcp) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Owen Wilson Marry Me movie Celebrity Sightings in New York City - November 15, 2019 Jennifer López and Owen Wilson for Marry Me the movie | Credit: Photo by James Devaney/GC Images "Jennifer es la primera persona que me dejó incursionar en la actuación. La primera película que voy a hacer en mi vida es una película de Hollywood en donde está Owen Wilson; es algo grande", dijo Maluma a People en Español sobre su debut actoral. Maluma y JLO ya nos dieron una probadita de su gran química en los videos musicales "Pa' Ti" y "Lonely", donde comparten besos y caricias. Además conquistaron el escenario de los American Music Awards el año pasado, cantando estos sensuales duetos juntos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira el avance de la comedia romántica Marry Me con Jennifer López y Maluma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.