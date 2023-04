Mira que grande está Bruno el hijo de Tanya Charry A un mes de haber venido al mundo, Bruno, el hijo de Tanya Charry cada día crece más cobijado por el cariño de sus padres y hermana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 3 de marzo de 2023, Tanya Charry trajo al mundo, a los 48 años en madre a un niño que lleva por nombre Bruno; el cual, fue producto de una fertilización in vitro. El nene ahora también es compañía a su hermana mayor Zoe, hija de un matrimonio anterior de Sebastián Jiménez, quien enviudó. Ante ello, la reportera fue en una segunda madre de la jovencita de 12 años. El pequeñito que vino a traer una gran alegría al hogar de esta famosa, ha crecido mucho, tal como se puede apreciar en el reciente cumpleaños de Jiménez. Fue la comunicadora quien dio a conocer una serie de imágenes del chiquitín en brazos de su padre; incluso, posaron en familia. "Hoy esta de cumpleaños uno de los mejores seres humanos que conozco. ¡Mi esposo, mi mejor amigo y el mejor papa del mundo!", escribió Charry para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Sebastián Jiménez te deseo toda la felicidad y gracias por ¡¡¡hacernos tan felices!!! ¡¡¡¡Te amo!!!! Ayúdenme a enviarle los mejores deseos a mi amado Sebas". Tanya Charry Tanya Charry | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas acudieron al llamado de la integrante del equipo del programa El gordo y la flaca para desearle buenos deseos al festejado. "Miles de bendiciones para tu adorado esposo Sebastián Jiménez, mi Tanya Charry querida, en su cumpleaños. ¡Qué viva el amor!"; "¡¡¡¡¡Wowwww feliz cumpleaños a Sebastián!!!!! Les mando un fuerte abrazo a los dos y que sigan disfrutando de todas las bendiciones en sus vidas", y "Que felicidad ver esa familia tan hermosa. Bendiciones y felicitaciones al papá", fueron algunos comentarios. Con el fin de convertirse en madre en algún momento, Tanya Charry congeló sus óvulos a los 33 años y ahora que a cumplido su sueño de ser madre, disfruta de pasar tiempo en familia al lado del pequeño, su hijastra Zoe y su esposo Sebastián Jiménez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira que grande está Bruno el hijo de Tanya Charry

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.