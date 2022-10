Minnie West, hija de Edith González en la telenovela Eva, la trailera, se interna en un hospital psiquiátrico "La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla", compartió este lunes la joven actriz mexicana a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Minnie West Minnie West; Edith González y Minnie West en una escena de la telenovela Eva, la trailera (2016) | Credit: Mezcalent; Facebook Eva, la trailera Gozar de una buena salud mental es tan importante como disponer de una buena salud física, por eso cuando esta se ve comprometida es necesario pedir ayuda profesional. Eso precisamente es lo que hizo la joven actriz mexicana Minnie West. La intérprete de 29 años, quien dio vida a la hija de Edith González en la telenovela de Telemundo Eva, la trailera (2016), anunció este lunes a través de las redes sociales que decidió internarse en un hospital psiquiátrico para atender su salud mental debido a que no ha podido estar bien tras la reciente muerte de su madre, quien perdió la vida en agosto. Minnie West Minnie West dio vida a la hija de Edith González en la telenovela Eva, la trailera | Credit: Facebook Eva, la trailera "Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental. Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso", escribió la actriz desde su perfil de Instagram. "La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla", agregó. Minnie West Minnie West se despide de sus seres queridos antes de internarse en el hospital psiquiátrico | Credit: Instagram Minnie West Minnie reconoció semanas atrás en las redes, justo cuando se cumplía un mes de la partida de su progenitora, que estaba siendo muy difícil para ella continuar con su vida sin su madre. "Un mes sin ti y para mí no pasa el tiempo, vivo en completa negación, no leo mis WhatsApps porque seguro dicen 'lo siento' y no me lo creo. No veo sentido a las cosas sin ti Ma. Me despierto con un hoyo constante en la panza y la esperanza de que sea mentira. Te escribo y te canto esta canción con lo poco que queda de mis ganas de estar aquí, pero la necesidad de celebrar y honrar tu vida. Te amo y te extraño como no tienes idea. Si fuera por mí estaría allá en la dimensión que estés, bailando y brindando porque tengo a la mejor mamá del mundo y eso jamás va a cambiar. Como dirías tú 'lo bailado… Nadie nos lo quita'", llegó a compartir. Numerosos rostros del medio artístico, entre ellos Sandra Echeverría, no tardaron en aplaudir públicamente su valentía y agradecerle por normalizar el tema y ser un ejemplo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Admirable que una persona pueda tomar las riendas de su vida internándose por decisión propia en un psiquiátrico. No está mal pedir ayuda. Es de valientes. Es de personas que luchan por salir adelante. Es de un guerrero que busca la paz interior y la felicidad. Toda mi admiración, te deseo una pronta recuperación", escribió Echeverría a través de sus historias de Instagram. "Te quiero amiga chingona y valiente. Se requieren muchos huevos para dar ese paso y pedir ayuda. Gracias por normalizarlo y ser un ejemplo", compartió por su parte Aislinn Derbez.

