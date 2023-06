Novia de José Alberto Castro responde sobre el beso entre su pareja sentimental y Mariana Seoane Mimí Morales, la actual novia de José Alberto Castro, estuvo en medio de la polémica ocasionada por la imagen donde el productor y Mariana Seoane se besan en la boca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Alberto Castro y Mariana Seoane Jose Alberto Castro y Mariana Seoane | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank/Getty Images Hace unas semanas, se desató una polémica luego de que saliera a la luz una imagen donde se ve a Mariana Seaone y José Alberto Castro dándose un beso en la boca. De inmediato, surgieron los rumores de un romance entre ellos. Sin embargo, la actriz dejó claro que fue solo un beso de amigos. Por su parte el productor aseguró que no había posibilidad de idilio porque mantiene una relación sentimental con Mimí Morales. Ahora, la novia del responsable de la telenovela Cabo habla de cómo le afectó la controversia surgida por dicha situación y dejó claro que "entre él y yo" no hubo ningún problema. Por el contrario, gozan de mucha confianza entre ellos. "La verdad era algo que [José Alberto Castro] tampoco se esperaba", aclaró Morales a los medios de comunicación. "Él y yo tenemos una muy buena comunicación; tenemos una relación madura, entendida, con buenas bases. Realmente, lo importante es que estamos bien, estamos felices y que estamos viviendo muy a gusto este momento". La actriz también dio detalles sobre su romance y dejó claro que a los dos les gusta ser discretos en lo que a su vida privada se refiere. "Es algo que simplemente se dio; nunca nos escondimos. Por ahí salía una que otra nota", expresó. "Mientras que mantengamos ese amor y sigamos construyendo, así que lo que está alrededor no afecta de mucho. Ya llegó el momento de mostrarlo y aquí está". Mimi Morales Mimi Morales | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de contraer matrimonio, Mimí Morales dejó claro que no está entre sus planes, aunque dejó claro que Jorge Alberto El güero Castro "es muy lindo; por eso me tiene enamorada". "Estamos disfrutando el momento y ningún papel te da garantía de felicidad. Lo importante es eso, construir", advirtió. "No, ahora mismo no hay planes de eso [casarnos]. Solamente, disfrutarnos, seguir compartiendo y viviendo este amor que tenemos".

