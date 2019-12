Milly Quezada de luto por la muerte de su hermano La cantante MIlly Quezada está de luto por el fallecimiento de su hermano Rafael Antonio Quezada, quien murió este 30 de noviembre a los 68 años en Nueva York. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Milly Quezada está de luto por el sensible fallecimiento de su querido hermano, Rafael Antonio Quezada, quien murió este sábado 30 de noviembre a los 68 años en la Ciudad de Nueva York, según confirman múltiples fuentes. Quezada nació el 11 de abril de 1951 en Santo Domingo, República Dominicana, y era el hermano mayor de la merenguera. Según se afirma murió a consecuencia de un cáncer de próstata que padecía desde hace aproximadamente cinco años y que lo obligó a retirarse de la música durante dos, según indica el diario El Nuevo Día en Puerto Rico. "Rafaelito fue un hombre con un gran temple que vivió agradecido a Dios por los talentos que tenía", expresó desde su tierra natal la artista "Aunque dolidos, estamos tranquilos porque sabemos que ya descansa en los brazos de nuestro Señor". Quezada residía en el alto Manhattan y estuvo casado durante 46 años con Betty Díaz, con quien tres hijas: Carol Martinez, Suzanna Camacho y Andrés Quezada, quienes le dieron tres nietecitos: Sarah Martínez y Jacob y Nathan Camacho, según indica su obituario. Image zoom Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quezada dirigía a la orquesta y equipo de apoyo que acompañaba a su hermana Milly. De acuerdo al mencionado diario puertorriqueño aún durante su lucha contra el cáncer continuó trabajando mano a mano con Pedro Núñez del Risco, cabeza del equipo de trabajo de la artista y Josefina Frómeta de Núñez, mánager de sus giras. "Se nos ha ido un eslabón importante para nuestro merengue, Rafaelito, cariñosamente conocido como ‘Maestro‘ por su excelencia y profesionalidad dentro de la clase artística dirigió la agrupación por más de tres décadas", se dijo sobre su destacada carrera musical por medio de un comunicado de prensa emitido este domingo. "En sus primeros 20 discos de larga duración, definió la línea merenguera que frente a dos excelentes mujeres intérpretes las hermanas Milly & Jocelyn llevaron la música popular dominicana por el mundo". Sus restos serán velados este martes en la funeraria Riewerts Memorial Home de Bergenfield, en Nueva Jersey, y se le dará sepultura el miércoles en el cementerio de Mt. Rest. Advertisement

Close Share options

Close View image Milly Quezada de luto por la muerte de su hermano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.