Milly Quezada pierde a un familiar muy cercano a causa del coronavirus “Que mal Dios mío, que mal”, expresó la estrella dominicana sobre la dolorosa y cercana pérdida que acaba de sufrir por COVID-19. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un año que había arrancado con nueva música y muchos planes para Milly Quezada se ha derrumbado. Este domingo se dio a conocer que la merenguera dominicana ha sufrido la dolorosa pérdida de un familiar muy cercano a ella a causa del coronavirus. Se trata del pastor Fausto Arias, marido de Jocelyn Quezada, hermana de la cantante dominicana y que sucumbió a su dura batalla contra COVID-19. "El pastor Fausto Arias, esposo de la también pastora Jocelyn Arias, hermana de Milly Quezada, falleció a las siete y cuatro de la noche en el hospital Englewood Health después de una ardua batalla con el Covid-19 que le complicó su sistema renal y sus pulmones", afirmó la estrella a Listín Diario, en Quisqueya. Su hoy viuda afirmó en su página de Facebook que a su marido lo habían ingresado primero en un centro de salud de Hackensack, pero que no le habían detectado el virus tiempo. Arias tenía 65 años y durante aproximadamente 20 fue el trombonista que acompañó a la intérprete. “Que mal Dios mío, que mal”, expresó la estrella dominicana ante la dolorosa pérdida que embarga a la familia y a la comunidad que el reverendo dirigía en el Centro Cristiano de Adoración, en Nueva Jersey. La cantante expresó su profundo dolor por redes, compartiendo una foto de ella al lado de su cuñado: El reverendo era marido de Jocelyn Arias, hermana de la merenguera: Tristemente, el reverendo Arias celebraría su cumpleaños en aproximadamente un mes. Así lo celebraron miembros de su congregación hace un par de años: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aparentemente el hospital no Hackensack no atrapó eso en su tiempo allí desde el domingo (pasado), haciéndome llevar un paciente de 65 años con asma y otras situaciones de salud a casa, a pesar de que le decíamos que no podía respirar bien", explicó en su post Jocelyn Quezada. "Cambiar al hospital de Englewood fue la mejor decisión que tomamos”. Jocelyn Quezada fue integrante de la agrupación Los Vecinos y junto con su marido abrazaron el cristianismo hace un tiempo, entregándose desde entonces a su servicio en la mencionada comunidad evangélica. Las noticias surgen a solo un par de meses de que las hermanas Quezada sufrieran la pérdida de su hermano, Rafael Antonio Quezada, quien murió a finales de noviembre pasado. Al pastor le sobreviven sus hijos Isabel y Gabriel y sus a sus nietas Heily, Alia y Mikeyla, según informa el mencionado diario. Que en paz descanse. Advertisement

Close Share options

Close View image Milly Quezada pierde a un familiar muy cercano a causa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.