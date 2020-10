Emilio Estefan dedica mensaje de apoyo a su hija después del duro capítulo de Red table talk Después de un episodio complicado donde Emily Estefan se vino abajo, su padre compartió una imagen y unas palabra llenas de amor para su eterna princesa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre en un segundo plano, Emilio Estefan decidió compartir unas hermosas palabras dedicadas a su hija Emily tras el último episodio de Red table talk. En él, su ya no tan pequeña se rompió al recordar cómo fue decir en casa que era gay y las consecuencias familiares que conllevó. Orgulloso de los pies a la cabeza de su hija, este genio de la música y productor de los más grandes mostró su lado más humano y sensible para expresarle a la también artista lo que siente por ella. Seguro que ya lo sabía pero se lo recordó con un escrito que conmovió a sus seguidores, incluida Emily. "Feliz de poder acompañarte en cada paso que das en tu vida. Emily, la mayor satisfacción de todo padre es ver a sus hijos felices y realizados. No se trata de aceptación sino de amar de manera incondicional. Y eso es lo que tengo para ti, amor incondicional. Me siento infinitamente orgulloso de ti. Te amo", escribió. Un mensaje que la niña de sus ojos recibió con profunda emoción y que así se lo hizo saber de inmediato. "Te quiero tanto papá", expresó junto a unos iconos llorando. Un mensaje al que se sumaron cientos y cientos por parte de sus fans que le halagaron como padre, siempre sensible y cercano. El capítulo, ya disponible en Facebook Watch, recordó una etapa complicada entre la joven y su madre, Gloria Estefan, años atrás. Ambas mujeres fuertes y de armas tomar abrieron su corazón y expresaron sin tapujos el conflicto que atravesaron cuando Emily se planteó salir del armario públicamente. Un episodio que ya quedó en el pasado y que madre e hija han superado con paciencia, comprensión, empatía y todo el amor. Gracias por abrir el corazón de par en par.

