Miley Cyrus, su nuevo amor y los polémicos besos en Halloween Los nuevos tortolitos compartieron una serie de fotos y videos de sus disfraces en las redes sociales presumiendo su apasionado romance ¡con tremendos besos! By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Miley Cyrus y su nuevo novio, Cody Simpson, celebraron Halloween con un disfraz en pareja. El jueves por la noche, la pareja se vistió como la icónica expareja Billy Idol y Perri Lister. Los nuevos tortolitos compartieron una serie de fotos y videos de sus disfraces en las redes sociales presumiendo su apasionado romance ¡con tremendos besos! La primera serie de fotos mostró a Cyrus, de 26 años, haciendo el maquillaje de su nuevo galán australiano. "¡Haciendo que mi hombre se convierta en el Billy Idol! ​​", escribió junto a tres fotos que la mostraban haciendo su delineador y dándole un beso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para sus conjuntos de punk rock, ambos cantantes llevaban chaquetas de cuero negro con tachuelas y collares de cadena. Debajo de su chaqueta, Cyrus vestía lencería negra y medias de maya, mientras que Simpson, de 22 años, estaba sin camisa con pantalones de cuero. La intérprete de "Slide Away" también usó una peluca corta y negra para replicar el cabello de Lister, y Simpson peinó su cabello rubio hacia atrás como el de Idol. La nueva pareja también compartió varios videos a lo largo de la celebración de Halloween. "My Idol ", Cyrus subtituló un clip que la mostraba bailando y compartiendo otro beso apasionado con Simpson con canción de Idol "White Wedding" de fondo. Otro video corto, titulado "Es fácil burlarse, pero difícil de liberar …", mostró a los dos de pie y besándose, de nuevo. Los dos cantantes hicieron oficial su romance después de que fueron vistos desayunando en Los Ángeles a principios de octubre, informó TMZ. Desde entonces, Cyrus y Simpson han sido inseparables. Advertisement

