Miley Cyrus recibe una serenata sorpresa en el hospital: ¿quién se la dio? Miley Cyrus recibe una inesperada serenata en el hospital en el que se encuentra internada por una operación. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Miley Cyrus alarmó a sus fanáticos tras pedirles que le enviaran buena vibra luego de haber sido hospitalizada. A través de sus redes sociales, la controversial intérprete reveló que se encontraba bajo cuidado médico en un hospital un día después de hacer de conocimiento público que sufre de amigdalitis. Miley compartió una serie de fotografías y vídeos desde el hospital, donde indicó que intentaba recuperarse antes del evento benéfico Gorillapalooza en Hollywood, CA, que organiza la presentadora Ellen DeGeneres a través de su fundación The Ellen Fund para apoyar la protección de los gorilas. Image zoom Miley Cyrus/Instagram Una fuente allegada a la cantante aseguró a People que Miley se sometió a una operación debido a la amigdalitis que padece, pero no comentó el resultado de la intervención. Luego de una primera fotografía que la mostraba con una vía intravenosa en el brazo, la cantante recuperó el optimismo rediseñando su gigantesca bata de hospital para que le quedara un poco más al cuerpo. “Como te presentas puede determinar como te sientes”, escribió junto a las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Miley no ha estado sola en el hospital y además de su madre – quien se ha hecho cargo de ponerla bella — la cantante ha recibido visitas y flores de sus amigos. Alguien que no podía faltar es su supuesto nuevo amor, Cody Simpson, quien le dio una serenata al oído mientras descansaba en su cama. “Repentinamente ya me siento mejor”, escribió junto al vídeo de Cody cantando. “Ese dulce hombre vino a visitarme [al] hospital y me cantó la canción más dulce que escribió para mí”. Image zoom Miley además reveló que le llevó un ramo de rosas rojas que le hicieron el día. El par de tortolitos ha estado pasando bastante tiempo juntos últimamente, y aunque no lo han revelado, se rumora que ya son pareja. Este romance se da a tres semanas de la ruptura de la cantante con Kailynn Cartery a casi dos meses de haber terminado su matrimonio con el actor Liam Hemsworth. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Miley Cyrus recibe una serenata sorpresa en el hospital: ¿quién se la dio?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.