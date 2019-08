Miley Cyrus niega acusaciones de infidelidad a Liam Hemsworth

Luego de varios días de especulaciones sobre la razón de la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, la cantante rompió el silencio y publicó su versión el jueves en una serie de tuíts.

“Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis fanáticos a quienes amo y el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”, comenzó en el mensaje que publicó a través de Twitter.

La también actriz sostiene que, a pesar de haber sido infiel en relaciones anteriores cuando era más joven, con el actor de The Hunger Games no fue el caso. “No es ningún secreto que estaba de fiesta en mi adolescencia y principios de mis 20 años. No solo fumé, sino que abogué por la marihuana, experimenté con drogas”, continuó Cyrus.

Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

“Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. NO hay secretos que descubrir aquí. He aprendido de todas las experiencias de mi vida. No soy perfecta, no lo soy, ni lo quiero ser, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero la conclusión es que HE CRECIDO”, escribió.

Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Por último, dejó claro que tuvo que tomar una decisión de separarse de su esposo y dejar atrás su vida de casada por su propia “salud” y le pueden decir cualquier cosa menos “mentirosa”.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por engañar. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”.

Hemsworth solicitó el divorcio de Cyrus el miércoles.