Miley Cyrus entra en quirófano para operarse de las cuerdas vocales La cantante se encuentra en pleno proceso de recuperación que requerirá un tiempo sin mediar palabra y sin pisar los escenarios. By Teresa Aranguez No corren los mejores tiempos para Miley Cyrus, la cantante acaba de pasar por quirófano para someterse a una operación de las cuerdas vocales. Primero fue diagnosticada con amigdalitis y al pasar dicha revisión los médicos se dieron cuenta que tenía un problema con las cuerdas que venía de años atrás y que tenía que solucionarse antes de que finalizara el año, según afirma la revista PEOPLE. A pesar de las complicaciones, la joven ya ha regresado a casa donde se encuentra en absoluto reposo. Un descanso que requiere no forzar su garganta y por tanto ni cantar ni hablar durante varias semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete lleva casi una semana alejada de las redes sociales ya que está centrada en su recuperación. Antes de la intervención quirúrgica Miley estuvo trabajando intensamente en nuevos temas y nueva música, en la que ha puesto muchas ganas tras su separación de su ya exmarido Liam Hemsworth. Su vida sentimental desde entonces ha sido de todo menos estable. Primero vivió un fugaz romance con Kaitlynn Carter, cuya relación acabó en unas semanas y se ha quedado en una bonita amistad. Ahora parece que ha encontrado la ilusión en Cody Simpson, su gran apoyo en estos días. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

