¿Miley Cyrus enamorada del supuesto novio de Kim Kardashian? La cantante recriminó a Pete Davidson por su rumorada relación con la ex de Kanye West. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tremendo reclamo recibió el comediante Pete Davidson por parte de la cantante Miley Cyrus, tras enterarse de la supuesta relación del presentador con Kim Kardashian. La afamada intérprete no se pudo contener y sin pena gritó a los cuatro vientos que debió haber sido ella la dueña del corazón del presentador y no la ex de Kanye West. En su visita al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, junto al comediante de Saturday Night Live, la intérprete de 29 años no pudo evitar hablar del rumorado romance que ha acaparado los encabezados del entretenimiento, y reclamar —muy a su manera— la supuesta añorada relación que deseaba tener con el humorista. ¿Será? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven se apoderó del escenario para interpretar la canción "It Should Have Been Me", de Yvonne Fair, con su singular twist haciendo referencia a las contadas fotos de paparazzi de la supuesta pareja. "Pete Davidson, esta canción es para ti. Cuando vi esas fotos, esto es lo que escuché", dijo antes de hacer su declaración de amor a quien llamó el rey de Staten Island. "Debí haber sido yo en ese Lamborghini saliendo de ese restaurante ching…n. Voy a ver una película en Staten Island". Pete Davidson, Miley Cyrus y Jimmy Fallon en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 9 Pete Davidson, Miley Cyrus y Jimmy Fallon | Credit: Mike Coppola/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante continuó con su reclamo hasta hacer sonrojar al comediante que no tuvo más remedio que rendirse ante la interpretación con una reverencia de pie. "Pete, ¿Cómo pudiste hacerme esto?", cantó Miley. "Debí haber sido yo". Por supuesto que todo resultó ser una broma, ya que Pete y Miley se encontraban promocionando el especial de fin de año que presentarán por la cadena NBC. Pero la interpretación de la cantante puso a Pete en aprietos ante millones de televidentes, evidenciando la posible veracidad de su relación con la Kardashian más famosa. Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Kevin Mazur/VF20/WireImage; Dimitrios Kambouris/Getty Images De acuerdo a una fuente, el romance entre Pete y Kim va viento en popa, a pesar de los múltiples esfuerzos públicos del rapero por reconquistar a su exmujer. "[Pete] es exactamente lo que Kim necesitaba después de su divorcio, alguien que la hiciera reír y con quien pudiera divertirse", aseguró una fuente a People. "El fin de su matrimonio fue un momento muy obscuro para ella y Pete ha sido el mejor antídoto". Según la fuente, el comediante ha estado viajando regularmente desde Nueva York a Los Angeles para pasar más tiempo con su nueva novia. "Realmente le gusta y siempre [está diciendo] 'mi chica' esto y 'mi chica' lo otro", dijo la fuente. Por su parte, Miley y Pete han reforzado su amistad desde que participaron en un sketch juntos para Saturday Night Live, en el 2017. Este año, los amigos despedirán el 2021 juntos, presentando el especial Miley's New Year's Eve Party, que se transmitirá en vivo el 31 de diciembre, desde Miami por NBC.

