Miley Cyrus vivió una pesadilla en un avión, que hizo aterrizaje de emergencia en vuelo a Paraguay La cantante Miley Cyrus pasó el susto de su vida. Iba en un vuelo hacia Paraguay y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Asunción. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miley Cyrus tuvo que cancelar su presentación en el festival Asunciónico de Paraguay después de sufrir un gran susto en un avión. La cantante de 29 años iba en un vuelo que se vio atrapado en una "tormenta inesperada", reporta PEOPLE. "Para mis fanáticos y todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción, nuestro avión se vio atrapado en una tormenta inesperada y fue impactado por un rayo. Mi equipo, banda, amigos y familia que estaban todos viajando conmigo están a salvo después de hacer un aterrizaje de emergencia", dijo la artista estadounidense en Instagram. Miley Cyrus compartió un video donde se ve el rayo por su ventanilla y mostró el daño al avión. Se disculpó por no poder a Paraguay por este incidente que casi le cuesta la vida. "Los amo", expresó en sus redes sociales con un emoji de corazón roto la intérprete de "The Climb " y "Wrecking Ball". Miley Cyrus Credit: (Frazer Harrison/FilmMagic) Asunción experimentó inundaciones el martes y la cuenta oficial de Twitter del festival musical anunció que el primer día del evento estaría cancelado. Otros artistas que se iban a presentar son: los Foo Fighters, Doja Cat y Machine Gun Kelly. "Debido a las severas condiciones climáticas y para preservar la seguridad del público, los artistas y el staff del festival, hemos resuelto en cumplimiento con las instrucciones de las autoridades gubernamentales, cancelar el día 1 del festival", dice el mensaje de sus organizadores en Twitter.

